“No entiendo. ¿En Colombia paramos la exploración de nuevos pozos en nombre del cambio climático, pero vamos a invertir en Venezuela para sacar petróleo? ¿Un tris incoherente, no? ”, planteó la representante verde por medio de su cuenta en X (antes Twitter).

“Colombia no puede depender de l petróleo ni del gas de ningún país . Tenemos los recursos para garantizar autosuficiencia energética en petróleo y en gas. El presidente Petro tiene que permitir la exploración y explotación de estos recursos en el país . Debe haber claridad de que Colombia no empieza a depender energéticamente de Venezuela”, planteó Valencia.

Incluso se ha cuestionado que s e trata de una propuesta que contradice lo dicho por Petro cuando era candidato a la Presidencia , ya que durante la contienda defendió que no contemplaba que el país acudiera al vecino país a hacer esta actividad extractiva .

“No pueden mentirle al país diciendo que cuidan el medio ambiente y buscan sociedad con quienes mas comenten delitos ambientales, no pueden hacer sociedad para acabar la con nuestra seguridad energética ”, expuso el representante Villamizar.

Así lo dejó claro en junio de 2022 el entonces candidato presidencial del Pacto Histórico, previo a la segunda vuelta presidencial, en los micrófonos de la emisora Blu Radio, donde señaló que no se le pasaba por la cabeza pegarse de un tubo de petróleo venezolano.

“De que me conecte al tubo es mentira. Eso jamás lo propuse ni se me ocurriría porque lo que estoy pensando es una transición a energías limpias, no necesitamos pegarnos a ningún tubo de Venezuela”, dijo en los micrófonos del citado medio el ahora jefe de Estado.