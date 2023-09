Aunque la exministra Karen Abudinen se solidarizó con la situación que está atravesando la representante a la Cámara, Katherine Miranda, por las amenazas y hostigamientos que está recibiendo en redes sociales por su postura crítica a la reforma a la salud, la exjefe de cartera de las TICs no perdió la oportunidad para recordarle que eso mismo fue lo que ella vivió y sintió cuando la congresista la “matoneó” por el escándalo de Centros Poblados.

“La política se tiene que hacer con argumentos, respetando al contrario, construyendo sobre lo construido, no con sicariato digital”, agregó.

“Apreciada @MirandaBogota duele por lo que estas pasando porque las redes y las bodegas suelen ser crueles (sic)”, escribió Abudinen, quien agregó: “ Me trae tantos recuerdos de como tu y tus compinches acabaron con mi honra solo para elegirse. Desde el presidente (refiriéndose a Gustavo Petro), (Gustavo) Bolívar y los bots rusos hicieron team para salvarle la honra al verdadero criminal (sic)”.

En el mensaje, la exministra también le lanzó un dardo directo a su partido, Cambio Radical: “Y mi partido me dejó sola a merced y disfrutaron del espectáculo. Me abudiniaron mi vida”, concluyó Abudinen en su cuenta de X.

Ella no fue la única en recordarle a Miranda los términos que usó en contra de Abudinen y que, de hecho, aprovechó para hacer campaña en las elecciones legislativas de 2022, cuando instaló varias vallas con el mensaje “que no nos abudineen el país”, que luego y por orden del Consejo Nacional Electoral tuvo que desmontar.

“Y eso que los criminales coordinados para atacarla no montaron vallas por Colombia... Habría sido peor. Buena práctica digital y para la vida analógica: no hagas a nadie, ni a tu enemigo, lo que no quieras que te hagan. Recogemos lo que sembramos”, escribió en X el periodista Mauricio Jaramillo.