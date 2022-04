Unas de las más notorias son que se dejaron por fuera diligencias que podrían demostrar la participación de Uribe en las supuestas manipulaciones , y que no se ahondó lo suficiente en el material ya documentado por la Corte Suprema.

Según la togada, el fiscal Gabriel Jaimes no pudo sostener sus afirmaciones porque en medio de ellas hay varias inconsistencias que no podían pasarse por desapercibidas.

El veredicto vino por cuenta de la jueza Carmen Helena Ortiz, quien rechazó la solicitud de preclusión interpuesta por el ente acusador al considerar que no había motivo alguno para que continuara este expediente que viene rodando hace cuatro años.

Entre ellos hay varios nombres de por medio con una misma tesis: lo que para la Fiscalía no es sólido, para la Corte Suprema sí lo había sido meses antes, cuando Uribe era un senador procesado por ese alto tribunal.

El golpe no solo generó un hito en el proceso judicial –uno de los más relevantes de los últimos años en el país–, sino que también causó un remezón político, puesto que deja a Uribe mal parado a 31 días de la primera vuelta presidencial.

Con ello, se abren dos puertas : radicar escrito de acusación para llevarlo a juicio, o presentar otra solicitud de preclusión que, en todo caso, por ley no recaería de nuevo en Ortiz.

El nombre de Cadena no solo aparece con “El Tuso”. En otro jalón de orejas a la Fiscalía también es protagonista, tanto así que está procesado por lo mismo que su cliente.

Sin embargo, la Fiscalía no encontró mayores pruebas de ello, algo que se le hizo extraño a la jueza, pues considera que hay más personas a las que se pudo entrevistar antes de emitir esa afirmación.

La noticia de que Uribe sigue imputado se da previo a una elección presidencial en la que si bien no tiene aspiraciones directas, sí genera un revolcón político a favor y en contra.

Esa oportunidad no la descarta la jueza Ortiz, y es por ello que junto a un total de seis hechos relevantes no cierra un caso que tras su decisión generó reacciones de diversos sectores.

Desde antes de que la jueza emitiera el sentido del fallo, el fiscal Jaimes sabía que podía apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, no lo hizo.

Fiscalía no apeló

Esa no es la única posibilidad, ya que puede que Jaimes presente una nueva solicitud de preclusión que tendrá que ampararse en las otras cinco causales que le quedan por ley. Por el momento ya le negaron la de atipicidad, es decir, que no hubo delito; y la de ausencia de intervención del investigado, que en este caso significa que si se delinquió, Uribe no conoció de ello.