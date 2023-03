Jota Pe Hernández revela quién es el funcionario acusado de abuso sexual y acoso laboral; es del equipo de Roy Barreras

“Esta persona llega un día y me pide que le presente la carta de renuncia porque así como él me trajo aquí, me pide que me vaya ”, expuso la presentadora, quien agregó el que el alto funcionario le aseguró que si se quedaba sería “un tormento para él” .

“Llevo trabajando muchos años con Uribe desde el Partido de la U y siempre me ha acosado. En todos los trabajos que he ejercido si no cedo a lo que él quiere, me saca del trabajo”, señaló el denunciante, quien dice que tuvo que dar una tajada de su salario para que no lo despidieran.

“A mí me despidieron los primeros días de febrero por no devolverle el dinero. Él habló conmigo y me dijo: ‘usted va a entrar a trabajar conmigo, pero de ese dinero, tanto hay que devolverlo para yo suplir otros gastos’”, apuntó el joven y agregó que la que presuntamente recibía esta tajada de su salario era la hija de Uribe, Valeria Uribe.

Además, detalló que en las salidas de trabajo, el funcionario habría planeado estrategias para estar cerca, por ejemplo, en las habitaciones de los hoteles. “Decía que estábamos cortos de viáticos y en los viajes sacaba una cama doble para que durmiéramos los dos en una misma cama”, señaló.

En el caso de la denuncia anónima, se agregó que Uribe habría comprado ‘tusi’ en grandes cantidades para generar en los funcionarios a su cargo un estado de tranquilidad buscando, presuntamente, poder acceder a ellos sexualmente.