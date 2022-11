“Por eso le voy a proponer, José Félix Lafaurie, que usted integre la comisión que hemos formado de parte del gobierno como negociadores con el ELN. Que entren allí a las intimidades de esa complejidad, a los rincones que a veces no se publican, y que puedan ustedes tener de primera mano la opción, la discusión de cómo lograr que con el ELN se acabe la fase de lo que fue la insurgencia armada en Colombia” dijo entre aplausos el presidente Petro.

Lafaurie no tuvo que pensar mucho la respuesta y en atención a los medios a la salida del evento le dio el sí a su histórico contradictor: “A mí, muchas veces me da frustración ver cómo hay ciertos actores en Colombia que pretenden hacer del sector ganadero un sector victimario. Por el contrario, somos víctimas. Si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer, con el compromiso que me obliga un sector como el nuestro. Que ha sido el sector más atropellado por los actores violentos en todas las regiones colombianas”, añadió.