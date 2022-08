Y aunque esa será una de sus principales tareas, al igual que la revisión de los comandos de inteligencia y contrainteligencia que tienen las Fuerzas Militares, Velásquez quiere que su gestión también tenga otros aspectos no menores. El primero de ellos, y que toca tanto a la institución castrense y policial, así como a la ciudadanía, está relacionada con ponerle punto final a la obligatoriedad del servicio militar.

Y este lunes, en diálogo con W Radio, no solo ratificó su intención de hacer estos cambios –que incluyen sacar a la Policía del Ministerio de Defensa para llevarla hacia una cartera de Paz y Seguridad que se piensa crear en el siguiente cuatrienio–, sino que también dejó claro que la mirada que hay sobre la autodenominada Primera Línea será muy distinta desde el 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo Gobierno de Petro.

“No estoy de acuerdo con algunas expresiones. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la palabra neutralización como una expresión que esconde lo que realmente ocurre. Cuando se neutraliza, en los términos como se viene empleando en el país, significa que se ha dado muerte a alguien. Yo creo que es mejor hablar en esos términos mucho más concretos”, señaló Velásquez y –en su diálogo con Cambio– sentenció: “Yo jamás emplearé neutralizar para significar dar muerte”.

El designado funcionario salió a advertir –en la misma línea que lo hizo Petro el día que se confirmó que ganó la Presidencia– que hay elementos jurídicos tangibles para determinar que las acusaciones que hizo la Fiscalía sobre varios de los miembros de ese grupo por terrorismo fueron, en cierta medida, excesivas.

Para Velásquez, quien en todo caso aclaró que no conoce a fondo los pormenores del expediente judicial –aunque se basó, según él, en diálogos directos con gente de la Primera Línea–, las imputaciones penales que hizo la Fiscalía de Francisco Barbosa y que implicaron “terrorismo” no tuvieron la suficiente fuerza jurídica. Y, por eso, dijo que las terminaron tumbando los jueves.

“Entiendo, por lo que he conocido respecto de la Primera Línea, (que son) personas que asumen desde otra perspectiva, no terrorista, la expresión de la protesta ciudadana. Me parece que ha habido algún exceso también en la Fiscalía al imputar a miembros de la Primera Línea de manera indiscriminada el terrorismo”, enfatizó Velásquez en una entrevista concedida a W Radio.

Y, para cerrar su tesis, agregó que “los jueces de la República no han aceptado esas imputaciones, no han compartido la adecuación típica que la Fiscalía ha presentado en casos de estos”.

Si bien Barbosa no le ha respondido al Fiscal, sí le dijo en algún momento a Petro que si quería modificar los procedimientos y aplicar la libertad para los capturados de la Primera Línea –el pasado 15 de junio arrestaron a otras 20 personas– se tendrían que modificar las leyes.