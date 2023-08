Usted estuvo a punto de ser el presidente del Senado y se le vio bastante molesto cuando el partido se inclinó por Iván Name y Angélica Lozano. ¿Cómo está su relación con el resto de la Alianza Verde?

“Frente a este aspecto, creo que fui lo suficientemente claro en mi intervención de ese día y debo aclarar frente a su pregunta que el partido no se inclinó por Iván Name, a eso no se debió mi molestia en la elección de la Presidencia. Pero, como lo digo, fui muy claro en esa intervención y puedo decir que fue un momento que ya pasó y que estamos frente a cosas importantes que requieren de mi atención, mi relación con el partido es una relación democrática donde se discuten y analizan cosas desde la perspectiva que cada uno tiene del partido”.