Ocho integrantes de la Segunda Marquetalia se entregaron de manera voluntaria en Buenaventura

Ocho integrantes de la columna móvil Libardo García de la disidencia Segunda Marquetalia se entregaron a la Fuerza Naval del Pacífico –Unidad Operativa Mayor de la Armada de Colombia–, mientras esta adelantaba una operación de control en la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

Según confirmó la fuerza pública, los hombres no solo acudieron a las autoridades de manera voluntaria, sino que además, en medio del proceso de rendición, condujeron as las tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 21 y del Gaula Militar de la Armada de Colombia, hasta una zona de la Comuna 12 de Buenaventura, en donde se encontraba uno de los depósitos armamentísticos del grupo armado ilegal.

El coronel de Infantería de Marina José Manuel Arboleda Segundo explicó a medios nacionales que encontraron en el lugar 21 fusiles, una ametralladora, una carabina calibre 22, un lanzagranadas, cinco granadas, 6.767 municiones de diferentes calibres, 95 proveedores de diferentes calibres, 9 detonadores eléctricos, 4 metros de cordón detonante y un kilogramo del explosivo tipo Anfo.

Además, cada uno de los cinco disidentes entregó su radio de comunicación junto con 10 antenas, 24 chalecos multipropósito prixelados y un brazalete con las siglas del grupo armado al que pertenecían.