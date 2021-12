Ingrid Betancourt les “coquetea” a Margarita Rosa y Francia Márquez

“Margarita Rosa, Francia, las he escuchado, yo también he tenido que tragar muchos sapos en la política y es porque no quiero tragar más sapos que estoy en la coalición Centro Esperanza”. De esta manera comenzó Ingrid Betancourt su invitación a Margarita Rosa de Francisco y a Francia Márquez a unirse a la coalición de la que hace parte.

“Aquí hay gente buena como ustedes dos, con ganas de cambiar el país, con fe, con esperanza, cómo quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí de este lado de la lucha”, añadió la integrante de la Coalición Centro Esperanza en un video de 40 segundos, publicado en su cuenta de Twitter.

Es preciso tener en cuenta que la actriz Margarita Rosa de Francisco es simpatizante del Pacto Histórico y la activista medioambiental Francia Márquez es precandidata e integrante de dicho pacto, liderado por el senador Gustavo Petro.

Publicidad

Ni Francisco ni Márquez se han pronunciado sobre la propuesta de Betancourt.