¿Quiere aprender inglés? El SENA abrió cursos gratis con certificado

“English Dot Works” hace referencia a que los cursos ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) fueron creados para que todos los colombianos tengan la oportunidad de mejorar el idioma inglés y así obtengan mejores oportunidades laborales.

La oferta que tiene la entidad es de 10 cursos de inglés, todos son en modalidad virtual y tienen una duración de 60 horas. El primer curso se llama “English dot works beginner” y se ven temas como la familia, los saludos y las cosas favoritas, además se tiene un módulo para interactuar con otros en inglés.

El SENA ofrece cursos en diferentes áreas y en su mayoría no tienen ningún costo. Los cursos de inglés no son la excepción, no tienen costo, pero tienen algunos requisitos:

1. Tener al menos 14 años.

2. Contar con computador u otro dispositivo que cuente con acceso a internet.

3. Tener manejo de herramientas informáticas y de comunicación del SENA Sofía Plus como correo electrónico.

4. Dedicación de un mínimo de 2 horas al día para estudiar el curso y poder alcanzar todos los objetivos.

Los cursos están abiertos durante todo el año y según la inscripción van empezando los diferentes niveles.