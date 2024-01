De acuerdo con informes entregados por las autoridades, los organismos de socorro fueron advertidos del incendio por los campesinos que viven de la zona. El cuerpo de Bomberos de Pradera ya se encuentra en el lugar de los hechos, intentando controlar las fuertes llamas.

Los brigadistas se demoraron al rededor de cinco horas para llegar hasta el lugar de la emergencia. Una parte del trayecto no tiene carretera y no es sencillo el ingreso en carro, por lo que tuvieron que caminar hasta la zona donde comenzó el incendio.

Desde la madrugada de este viernes, más de diez hombres en esta región del país trabajan de manera incansable por ahogar el incendio, del que todavía se desconocen las pérdidas y daños ambientales.

Iván Dario Vélez, capitán de bomberos de Pradera, señaló para medios locales que, “es un área muy difícil de llegar, ya que de la cabecera municipal al sitio son dos horas y media por carretera y cuatro o cinco kilómetros por camino de trocha”.