‘Negro Ober’ fue imputado por el video desde la cárcel en el que amenazó a fiscal que investigaba a su esposa

Por ello, este 22 de julio se conoció que la seccional Santander de la Fiscalía, con el apoyo del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contras las Violaciones a los Derechos Humanos, imputó a alias “Negro Ober” el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Cargo que no quiso aceptar el señalado, según explicó Marisol Ramírez Rodríguez, directora de Fiscalías de Santander.

Así las cosas, Ober Ricardo Martínez Gutierrez recibió una nueva medida de aseguramiento y seguirá privado de su libertad, por cuenta de las intimidaciones ejercidas en contra de la fiscal en dicho video.

Esta amenaza se conoció días después de la captura de Yulieth Vanesa Gutiérrez y el ‘Negro Ober’ las hizo desde una de las siete cárceles por las que este ha pasado a lo largo del país, sentado en una silla rimax, bien vestido, fumando cigarrilo y luciendo unas joyas.

Grabó un video amenazante en el que se atrevió a contar con los dedos de sus manos a cuántos comerciantes y policías estaba dispuesto a mandar a matar si no la liberaban.

“Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos, les deseo mucha protección y que usen chalecos antibalas, si a ustedes no les importa coger a gente inocente como a mi esposa, yo sé que a ustedes no les va importar nada que les maten a un policía, les voy a matar a comerciante por comerciante en Bogotá, San Martín, Villavicencio, Barranquilla”, dijo en su momento.