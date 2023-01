En el caso de Juan Manuel Santos se dio un incumplimiento de palabra mucho más mediático tras la recordada escena en 2010 cuando le aseguró al país, en medio de un debate presidencial con Antanas Mockus, que firmaría en mármol el compromiso de no subir impuestos. “Puedo firmar en piedra, en mármol. No voy a subir tarifas”, aseguró Santos, quien años después decidió subir los impuestos.

Esta encrucijada de cumplir o no al pie de la letra lo prometido en campaña no es exclusiva de Petro, ya que a sus dos antecesores inmediatos también les pasó igual con promesas de campaña que no alcanzaron a materializar.

No priorizó a profesionales democráticos

Petro se comprometió con el gremio de profesionales de carrera diplomática a priorizar los nombramientos por mérito y no por política, pero no cumplió. El presidente del Sindicato del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Burchardt, expuso que el actual canciller, Álvaro Leyva (foto), ha nombrado 43 puestos así: 15 embajadores que no son de carrera, 6 cónsules sin experiencia y 22 cargos de rango intermedio que no cumplirían requisitos.

No subió aranceles para proteger agricultores

Para noviembre de 2021, justo antes de iniciar la campaña presidencial oficialmente, Petro aseguró que un día después de su posesión, el 8 de agosto de 2022, se levantaría “temprano para firmar los decretos de aranceles que protejan la agricultura y la industria nacional”. Sin embargo, llegada esa fecha, el Jefe de Estado no firmó nada y –en su lugar– se dedicó a anunciar la radicación de su reforma tributaria y a anunciar una agraria.

Incumplió con congelar el precio del ACPM

En octubre de 2022, ya estando en el poder, el Jefe de Estado prometió, a través del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, congelar el precio del ACPM hasta junio de 2023, pero no fue así. Juan Carlos Bobadilla, Secretario General de la Asociación Colombiana de Camioneros cuestionó que esta promesa quedó en el aire y planteó que “se pierde la confianza cuando se empiezan a incumplir los compromisos previos que se tenían”.