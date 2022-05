“Se enterró porque fue atracado en octubre del año pasado, a él lo apuñalaron y le robaron unos 4 millones de pesos que tenía. Una de sus manos no le funciona después de eso, lo sacaron de donde estaba viviendo y no tiene subsidio de adulto mayor (...) él está haciendo la huelga aquí en Usme”, le indicó uno de los vecinos del López a la W Radio.

Antes del atraco, López se dedicaba a vender artesanías, su situación empeoró y ahora vive en un refugio improvisado con palos y latas.

Como secuela del ataque, en el que le propinaron 14 puñaladas, López indicó que perdió la movilidad en uno de sus brazos y que, por tanto, está imposibilitado para realizar sus trabajos.

“Necesita una colaboración, no un mercado sino un auxilio. Mi papá no tiene como trabajar, tiene 74 años y no vio otra opción que enterrarse, él todavía está recuperándose de lo qué pasó, tiene heridas en la cabeza, pecho, pues fueron unas 14 puñaladas”, expresó el hijo López a ese medio radial.