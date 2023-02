El drama familiar que concluyó en la millonaria multa a la EPS Sura

“La salud de mi mamá no tiene precio”. En estos términos, Gino de Jesús Roa se refiere a la millonaria e inédita multa que la Superintendencia de Salud le impuso a la EPS Sura por más de $5.800 millones, al sancionarla por incumplir un fallo de tutela por los errores en la prestación del servicio de su madre, Herlinda Escalante, una mujer de 75 años víctima de una demencia vascular.

Desde su casa en Barranquilla, y en medio del revuelo que ha generado el monto de la sanción que la EPS considera desproporcionado, y que podría abrir paso a cuantiosas multas, Roa se declara aliviado, aunque dice que la batalla judicial apenas arranca.

Roa dice que como la EPS no atendía sus peticiones, escaló el caso y no solo interpuso tutelas, sino que acudió a la SuperSalud. “Mi madre ha quedado prácticamente inmóvil. Padece una enfermedad constante, degenerativa e irreversible. Es una enfermedad de tratamiento paliativo. Por su condición, necesita una enfermera y una cama hospitalaria, pero el médico que la atendió me advirtió: ‘No te van a dar eso’”.