El enredo del narco que hizo campaña por Petro

“Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare . Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro ”, aseguró el jefe de Estado.

Explicaciones que no esclarecen

En la investigación destaparon una ‘chuzada’ del 15 de junio de 2022 a miembros del grupo narcotraficante en el que se comentó sobre la inminente captura y se dijo explícitamente que Navarro Trujillo estaba “paradísima” con el petrismo.

Este diario habló con personas del entorno de Sonia Bernal, quien lideró la campaña de Petro en el Casanare, pero ella se negó a pronunciarse. No obstante, el mandatario dio una serie de explicaciones para tratar de desvirtuar la versión de que el narco le hizo campaña en Yopal.

Petro publicó 14 trinos desde que se reveló la investigación hasta la mañana de este lunes, en los que trató de sustentar por qué, según él, la denuncia era falsa y difamatoria, pero expuso cuatro argumentos que son imprecisos.

El presidente planteó que el Pacto Histórico no cambió su sede ubicada en zona urbana por una casa en una vereda, pero la investigación habló de un evento de cierre de campaña y no de cambio de sede. Además, señaló que “el informe sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro”, pero no fue así, ya que la investigación habló de Sandra Navarro y no la catalogó como coordinadora de la campaña.