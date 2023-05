“Cómo se atreve a insultar a mi padre”: hija de Jorge Eliécer Gaitán a Gustavo Petro

Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 generó el llamado “Bogotazo” escribió una enérgica carta en la que criticó el discurso del presidente Gustavo Petro, el pasado 1 de mayo, en el que mencionó a su padre y aseguró que el liberal compartió los mismos ideales que el expresidente Alfonso López Pumarejo.

En el “Balconazo” del Día del Trabajo, el mandatario dijo: “Lo que estamos, entonces, viviendo más o menos es una misma situación, similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o Jorge Eliécer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy, no tendría el raquitismo democrático, no tendría los niveles de injusticia que tiene hoy”.