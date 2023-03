“Nos colocó como blanco de ataques injuriosos”: hermano de Petro por fin respondió a acusaciones

En ese mismo comunicado, el jefe de Estado pidió que investigarán a su hermano Juan Fernando y a su hijo mayor, Nicolás Petro. Ambos presuntamente relacionados con hechos de corrupción.

Según múltiples investigaciones de la prensa, el hermano del jefe de Estado –o personas que se hacen pasar por él– estaría pidiendo millonarias sumas de dinero a cambio de no extraditar narcos o de pasarlos al centro carcelario de su preferencia.

Como respuesta, Juan Fernando Petro publicó un duro comunicado este lunes en el que señala a su hermano de “colocar a los suyos a padecer este escarnio público (...) para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final”.

Pese a eso, Juan Fernando dice que apoya la posición del presidente porque “por encima de todo está la Nación, por lo que comparto plenamente el contenido y el sano propósito del comunicado, el cual no es otro que la absoluta tranquilidad que le asiste acerca de que su hermano puede ser sometido a todo tipo de cateo moral y patrimonial”, dijo.

Sobre su presunta responsabilidad en el conocido “pacto de la picota” y demás acusaciones, Juan Fernando aseguró que es inocente y que se ha dedicado a trabajar por la paz en comunidades alejadas.

De hecho, aprovecho el comunicado para reconocer que el único facultado para hacer esos acercamientos es Rueda.



“Debo aclarar que no soy un advenedizo en el tema de la paz, ya que, como ex miembro de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación y de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, con epicentro de acción distinto, y sin lazos comunicantes con la Comisión de Paz del gobierno actual, en cabeza de Danilo Rueda, he desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas”, concluyó Juan Fernando.