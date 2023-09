La intimidación de varios militares encapuchados a un grupo de campesinos en Tierralta (Córdoba) no para de generar indignación. El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema y aseguró que tras del hecho están los que quieren que los hacendados tengan vínculos con el paramilitarismo.

“¿Qué buscaban los que dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes de la vereda El Manso. El mensaje era para la sociedad, para decirles ‘este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos. Hay que poner orden”, dijo Petro durante un encuentro con sindicalistas.

Las investigaciones están abiertas para determinar por qué un grupo de soldados encapuchados –como si fueran de un grupo ilegal– llegó hasta la vereda Bocas del Manso para intimidar con sus fusiles a la población civil. De momento, hay 33 soldados citados a interrogatorio en la Fiscalía y el Ejército separó de sus cargos a 10 de los implicados.

“Los que dieron la orden de los hechos es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares. Es decir, a que repitamos esta historia. Yo les digo: no vayan a ser estúpidos en eso. Ningún soldado se debe prestar otra vez para fusilar jovencitos y matar campesinos. Eso no puede ser en Colombia. Ese no es el camino”, señaló el presidente Petro.

Durante el abuso de autoridad, uno de los soldados le quitó el seguro a su arma y apuntó por varios segundos a la persona que grabó el momento con su celular. En otra ocasión, trataron de enfrentarse a una mujer que tenía a su bebé en brazos. Líderes también denunciaron que una mujer indígena de la comunidad fue abusada sexualmente.

Petro advirtió también que los hacendados en Córdoba habían recibido, en días pasados, cartas que los invitaban a organizar “brigadas” que pretendían conformar grupos paramilitares. El mandatario aseguró que la propuesta de su gobierno para los terratenientes es clara.

“Yo les digo a los hacendados que la propuesta del Gobierno es simple y fácil: les estamos comprando no la hacienda, sino la mitad de la hacienda, a precio comercial, para que un campesino pueda tener una parcela y se cultiven alimentos en Córdoba. Eso es un negocio para el hacendado, el campesino y el país”, puntualizó Petro.