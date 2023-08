“Los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia”: las pullas que le lanzó Petro a Uribe, Santos y Duque

El presidente Gustavo Petro aprovechó un acto público en Sucre para defenderse de los señalamientos que su hijo Nicolás Petro le lanzó luego de que este prometiera colaborar con la justicia en medio de un escándalo de corrupción. Sorpresivamente, el primogénito del mandatario, entregó a la Fiscalía declaraciones sobre el presunto ingreso de dinero ilegal a la campaña presidencial de 2022, en la que Petro salió victorioso. Nicolás aseguró que tiene todas las pruebas y los soportes para sustentar las altas sumas de dinero que habrían llegado a la campaña.

“Fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección. Es al pueblo a quien debo responder. Este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno, que no sea el pueblo mismo, y el pueblo mismo dio una orden en las urnas. Nos vamos hasta el año 2026”, dijo Petro haciendo alusión al escándalo que ahora lo tiene en el ojo del huracán.

En medio de su discurso, Petro tomó un tiempo para echarle pullas a la prensa. El mandatario se refirió a una versión que circuló en un medio de comunicación que aseguraba que Nicolás Petro Burgos había confirmado que el presidente sabía del ingreso ilegal de ese dinero a su campaña. Sin embargo, en los detalles que reseñó el fiscal Mario Burgos en la audiencia de esta tarde, esa información jamás fue relatada como parte del testimonio del hijo del mandatario.

“Alguien escribió que mi hijo dijo que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña”, explicó Petro y luego dio paso a enviarle un sablazo a sus antecesores. “Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, yo no soy Uribe, ni Santos, ni Duque”.

Petro aprovechó el momento para reafirmar su lema de “el cambio” y aseguró que “venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad, entonces tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos, ni mis hijas, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido”.