El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al reclamo que elevó el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde), quien denunció que el Gobierno invierte más de $30 millones en alimentación para la Casa de Nariño. Entre ese rubro, alegó, se encuentran quesos por más de $4 millones. Ante ello, el mandatario dijo no ser glotón y aseguró que es “parco en el comer”.

“Ya que se interesan en mis gustos culinarios confieso: detesto la leche y los productos lácteos. Hago un buen espagueti a la matriciana, y de los $30 millones que habló tan profundamente el otro senador de la extrema derecha, comen 40 personas cotidianamente, fuera de las personas que vienen en delegaciones, visitas y reuniones que se hacen. De todas maneras, menos que en los tres últimos gobiernos. No soy glotón, soy parco en el comer y me encanta el sancocho y ese me encantó”, manifestó el jefe de Estado.