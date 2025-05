El cabildo en Barranquilla que presidió el mandatario Gustavo Petro fue un espacio que utilizó no solo para hablar de la nueva consulta popular, sino de otras coyunturas que atraviesan al Gobierno. Entre ellas, la renuncia de Ángela Buitrago , quien hasta hace pocos días era ministra de Justicia y del Derecho.

Aunque el presidente no se refirió a la exfuncionaria con nombre propio, sí se refirió a los hechos de manera detallada.

“Hemos logrado, a partir de los diálogos, tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos”, afirmó.

Además, añadió: “aquí hay políticos que hablan con bandidos para asociarse, a las escondidas. Nosotros hablarles de frente porque queremos darles una segunda oportunidad porque Colombia no es una tierra de bandidos, es de gentes que aman la libertad como Simón Bolívar”, dijo el jefe de Estado, refiriéndose a una denuncia sobre las presuntas presiones que recibió Buitrago mientras estaba en el cargo.



Lea también: “La senadora Gloria Flórez me presenta unas personas en el Congreso y luego me dicen que debo firmar unas exportaciones”: MinJusticia tras su salida del Gobierno

Según información revelada por Daniel Coronell, le habrían pedido a Buitrago que frenara la extradición a Estados Unidos de Gabriel Yepes Mejía, conocido por el alias de H.H, un jefe de las disidencias de Comuneros del Sur, el grupo disidente del ELN con el que el gobierno Petro avanza en unas conversaciones de paz, en Nariño.

El jefe de Estado ya había hablado de la renuncia de la ministra, quien ha asegurado que presentó su dimisión al cargo debido a presuntas injerencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez. El presidente, sin embargo, aseguró que fue él quien pidió que Buitrago se retirara.