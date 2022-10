En efecto, el mandatario aseguró que su intención es que el capo que negocie su acogimiento en medio de la paz total, y que además se comprometa con la no repetición y la entrega de sus fortunas, tiene que quedarse en el país así haya sido pedido en extradición por Estados Unidos.

“Eso depende de una ley, porque no depende de la voluntad política de un gobierno. Narcotraficante que no esté en ningún tipo de acogimiento se sigue extraditando. Yo ya he firmado como 80 extradiciones”, puntualizó el Jefe de Estado colombiano.

En este sentido, se confirmó que las dos naciones analizan reenfoques en la lucha contra las drogas con el fin de perseguir a los grandes capos, tanto en Colombia como en el extranjero, y dejar de criminalizar a los campesinos que tienen alguna relación con cultivos de uso ilícito.

De hecho, Petro advirtió que la erradicación forzosa –pero sin glifosato porque eso está prohibido en el país– se sigue aplicando en los cultivos de capacidad industrial, ubicados en zonas como Tibú (Norte de Santander) y Tumaco (Nariño).

Incluso, adelantó que habrá una reforma de la justicia con enfoque restaurativo en la que, entre otras cosas, se aplicará la reparación ambiental para recuperar grandes zonas de tierras.

“Hablamos de aumentar la capacidad de inteligencia para capturar a los dueños del narcotráfico en el país, que habitan en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Miami, posiblemente en Nueva York, y que no están en la selva amazónica ni del lado del campesino”, enfatizó Petro, quien añadió que algunos de ellos “quizás han estado en estos salones del Palacio de Nariño como han estado en el conjunto del poder político de Colombia, y quizás hoy en otros poderes políticos fuera de Colombia”.