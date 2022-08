“Entonces ves lo gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey; eso es una trampa porque cuando entra el presidente y cree que es un rey, que entonces su mundo es eso de sentarse en esas sillas doradas, es porque lo están engañando, porque el poder real está es fuera del Palacio”, expresó el presidente en medio de la ceremonia, en la que recibió un bastón de mando hecho por un guardia indígena mayor de la Amazonía.

Además, Petro aseguró que basta con llegar al Palacio de Nariño para “experimentar esa droga”. “Es horrible, nosotros no podemos caer en esa droga, ahí sí nos fregamos, nos toca asumir un poder real que no está en el Palacio”, insistió el primer mandatario frente a los miembros de los pueblos indígenas, a quienes invitó no solo a resistir sino a gobernar.