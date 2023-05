Petro arremete contra procuradora Cabello: “No se atribuya funciones que no tiene”

Continúa el rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello, a quien el mandatario en la noche de este martes le pidió que “no se atribuya funciones que no tiene” luego de que esta entidad suspendiera a dos congresistas.

“Usted procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respételas (sic)”, escribió, al parecer en tono airado, el presidente en su cuenta de Twitter.