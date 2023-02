Los ataques contra Márquez, se dieron luego de que la senadora por el partido Centro Democrático María Fernanda Cabal dijera públicamente que la “vida sabrosa” de la vicepresidenta era “indignante”, porque, según ella, mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado, a raíz de que no había helicóptero para sacarlos del Cauca y así salvar su vida, la vicepresidenta estaba usando uno “para llegar a su casa en Dapa”.

Publicidad

Francia Márquez no tardó en responder, aclarando que la casa fue tomada en arriendo, que se fue a vivir allá por cuestiones de seguridad y que llega en helicóptero por el mismo motivo, agregando que quizá lo que le molesta a la senadora es que una persona humilde y afro como ella viva en el sector donde vive su familia.

“Decidí buscar otro lugar en el que pudiera vivir. Desde agosto hasta diciembre (de 2022) estuve buscando dónde vivir y la gente me cerraba las puertas, nadie quería arrendarle una casa a la vicepresidenta. Una persona vio mi desespero porque tenía a mi familia encerrada en un apartamento y me ofreció su casa. Me la alquiló”, señaló la vicepresidenta en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Publicidad

También respondió a los señalamientos de Cabal, explicándole que “no tengo una casa de 5.000 millones (...). Amiga, cálmate porque ese veneno te hace daño. Sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Yo no estoy yendo a la casa de su madre a pedirle que me pague los servicios o el arriendo, yo lo hago con mi sueldo. (Vivir allá) no es un delito. El problema suyo es que una mujer como yo esté viviendo donde vive su familia”, aclaró.