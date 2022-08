Y desde las filas del mismo petrismo salieron las voces que rechazan esa propuesta. Lo hizo el pastor Alfredo Saade, quien fue precandidato del Pacto y ahora recorre varias regiones promoviendo el respaldo ciudadano para el primer mandatario.

“El hecho de que el senador Bolívar tenga algunos disgustos con Dios o con algunos pastores, no significa que las cosas sean ciertas como salen a decirlas en la radio. El hecho de que Katherine Miranda no se no se haya leído las propuestas del presidente Petro cuando era candidato, porque llegó tardísimo a la campaña, no es nuestra culpa”, le dijo a Blu Radio el pastor Saade.