El candidato a la Alcaldía de Bogotá , Gustavo Bolívar, ha lanzado su estrategia publicitaria que ha suscitado varios comentarios en redes sociales. A través de una valla en la localidad de Usaquén, Bolívar se presenta acompañado de la frase en inglés “I will educate your children”, que se traduce al español “educaré a tus hijos”.

“Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada, que no tenga las carencias afectivas, no le pega una puñalada a otra por robarle un celular”, afirmó Bolívar.

“Mi primera valla. El 97% de los habitantes de zonas populares no entenderá lo que dice esta valla. Bogotá necesita educación bilingüe, urgentemente!”, dijo el candidato a través de sus redes sociales.