El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, salió en defensa de la ministra de Salud Carolina Corcho luego de las declaraciones del presidente del Senado, Roy Barreras, en las que la calificó de, entre otras, arrogante, de imponer sus decisiones y de no escuchar a sus compañeros de gabinete.

“(Carolina Corcho) es una ministra ideologizada. Rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista (...) Tiene una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia”, sostuvo Barreras en entrevista con El Tiempo.