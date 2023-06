Así es la estrategia del Gobierno para ganarse a la oposición

Pese a esta negativa, versiones al interior de Cambio Radical han cuestionado su fidelidad política por hechos como el ocurrido en marzo, cuando el partido se declaró en oposición y Castañeda prefirió no salir en la foto de ese anuncio. No obstante, senadores como David Luna y Carlos Fernando Motoa han resaltado su desempeño.

EL COLOMBIANO dialogó con Castañeda, quien además de reconocer que votó por Petro en segunda vuelta, afirmó que sigue al pie de la letra las directrices de su partido, pero señaló que no hay motivos para sancionarla porque, según ella, no hubo decisión de bancada en la elección de López.

¿Cómo se tomó el anuncio del auto de apertura de investigación en su contra?

“Con total tranquilidad. Tengo cinco días para responder a esta queja. Lo que está claro es que no teníamos ninguna disposición de bancada, no había ninguna directriz en el caso en mención”.

La cercanía de su esposo, Mario Fernández Alcocer, con la familia presidencial es de público conocimiento, ¿esa situación le impide hacerle oposición al Gobierno de Gustavo Petro?

“No. Es la realidad, en Cambio Radical conocen la familiaridad que hay entre mi esposo y la primera dama, Verónica Alcocer. Yo en la segunda vuelta presidencial voté por Gustavo Petro, pero estoy alineada con las decisiones de bancada de mi partido y eso está totalmente claro”.

Por ese apoyo a Petro y la cercanía familiar con la Primera Dama se habla de que usted podría ser una infiltrada en el partido, ¿qué responde?

“No es así. No me prestaría para ser una infiltrada. He sido muy clara y me apego a las decisiones de la bancada de Cambio Radical”.