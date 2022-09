Todo esto requiere plata y ustedes mismos han dicho que no hay. ¿Entonces?

“El presidente Petro lo denominó el “kit agropecuario”, que implica no solamente tener acceso a la tierra. Es que con una escritura y un pedazo de tierra no se logra resolver el problema. Hay que garantizar el acceso al crédito popular, procesos de asociatividad y de transferencia de conocimiento. Hemos diseñado desde el Gobierno todo lo necesario para que el Senado aborde el tema, incluyendo la transferencia tecnológica en el campo. Queremos que los campesinos se incorporen al proceso de industrialización de los procesos del campo, que tengan salidas de consumo interno como, por ejemplo, la producción de alimentos para autoconsumo y exportación”.

¿No teme que, como pasó en Cauca o con el Guavio, donde la gente acudió a vías de hecho para exigir cosas y el Gobierno aceptó ir, se vuelva costumbre antes que intentar el diálogo?

“Esa es una manera tradicional de ver las cosas. Pero es que en el Guavio, por ejemplo, llevan 40 años esperando que llegue la pavimentación de la vía. Pero allá acordamos con la comunidad que no es necesario hacer un bloqueo para que este gobierno dialogue. En el Cauca no tuvieron que cerrar la Panamericana, porque fui a instalar un diálogo social preventivo y convocante. Además, vamos a tener 50 diálogos vinculantes en el país, por lo que no tiene que haber perturbación por vías de hecho para que el Gobierno dialogue”.