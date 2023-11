“Yo no tengo conocimiento que se haya pagado una suma de dinero por su liberación”, aseveró en la noche del jueves.

El comandante de las Fuerzas Militares, General Helder Fernán Giraldo, aseguró que no se pagó ninguna recompensa por la libertad de Luis Manuel Díaz, papá del futbolista Luis Díaz.

El general explicó que, lo que se hizo por parte de las Fuerzas Militares fue “crear las condiciones mediante un reposicionamiento de tropas que permitiría garantizar la entrega de esta persona”.

Asimismo, exigió al grupo guerrillero liberar a los otros ciudadanos que tienen secuestrados.

Por otro lado, el monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, que actuó como facilitador en el rescate de “Mane” Díaz, también afirmo en Blu Radio que no se llevó dinero a la operación de rescate.

“Que yo sepa, no. Lo nuestro era simplemente rescatarlo, no sabemos qué hubo detrás. Tampoco vi el vehículo, es decir, coincidencialmente apareció un carro frente de la caravana, pero de eso no sé absolutamente nada. Solo era un facilitador por parte de la Diócesis de Rioacha”, sostuvo el padre Ceballos en la emisora.