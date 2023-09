Un video que circuló por redes sociales mostraba a un hombre que le propinó varios golpes a su gato en Bucaramanga. Los hechos se registraron al interior de un apartamento y el animal tuvo que ser rescatado por unidades de protección animal.

Las imágenes generaron el repudio y el rechazo de la comunidad y de las organizaciones defensoras de derechos de los animales.

“Si no va a entender que los animales sienten, pero que no dejan de comportarse como animales, es mejor no tenerlos en viviendas y menos en apartamentos. Este sujeto le pega puños a un animal indefenso, es un serio caso de maltrato animal que debe ser investigado por la Fiscalía”, señaló una persona que compartió el video en redes sociales.