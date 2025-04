“Aquí he llorado, me siento triste y algo solo”: Petro ordenará imprimir millones de copias del ‘Laudato si’ escrito por el papa Francisco

“ Aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo, sé que Francisco ya no está, no está en Roma, ya su existencia finalizó”, manifestó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

“¡Ay Francisco!, que tanta humanidad nos demostraste, recuerdo que a mi me pusieron ese nombre, mi padre y mi madre, y me puse a investigar de donde venía, y descubrí a un revolucionario religioso italiano, muy humilde, que amaba todo, hermano sol, hermana luna, hermano lobo, dijo, y me hice revolucionario por ello, era San Francisco de Asís y generó la idea de la hermandad humana que protege la vida”, señaló el mandatario.

Ha muerto el gran Papa latinoamericano, que se abrió a toda la humanidad, y fué humano, simplemente humano y, por tanto, muy sensible ante los problemas de los demás, los problemas del mundo, los problemas de la humanidad.

Hermano y compañero son lo mismo, y tu fuiste mi hermano y compañero, y ahora te vas, como dice la canción, pero te llevo en el alma compañero, como una bandera, y si revolucionario y cura se abrazan como hermanos, entonces todo es posible, descubrimos que tenemos la misma lucha, que no es más que la lucha por la vida liberada.

Son tiempos difíciles y la vida toda está en peligro, por la codicia que cubre el planeta y conquista millones de corazones, pero tu lo dijiste en la “Laudato Sí”, hay que cuidar la Casa Común, que es la vida en la tierra, allí pusiste toda tu energía y tu alma, y cuando la vida se apaga, queda la energía que fueron tus palabras hermosas y francas. La verdad no le gusta a alguna gente, ni la luz, pero fuiste eso, verdad y luz, guerrero espiritual por la vida, y por eso te sentí mi compañero.

Decía el poeta revolucionario republicano español, en sus versos: “compañero del alma.

Como el presidente de la República de Colombia que aún soy, jefe de estado, y un poco más solo sin tí, voy a ordenar que se imprima por millones la “laudato si” para que se lea en las escuelas, para que el campesino labrador, lea tus palabras, hermosas y libres, infinitas; para que tu energía pase de mano en mano, de las manos de los niños y las niñas, y que lean lo que es la libertad, y el cuidado de la vida y aprendan a amar con tus palabras, la vida, compañero, a la que le han declarado la guerra.

Tu energía está en el mensaje que dejaste, que debe ser leído y escuchado para actuar, se trata no solo de rezar, lo respeto, el rezo lleva a la profundidad del alma, pero, lo dijiste, hay que actuar y es ya, es urgente.

Millones de niños y jóvenes tendrán tu “laudato si”, y leerán tus palabras y ellos, los niños y las niñas libres , la juventud libre las hará realidad. Y así vivirás hermano, en la vida de la emancipación, de quienes cuidan hoy y siempre cuidarán la vida.

Fuimos compañeros de la vida en el mundo que nos toco vivir, y te fuiste primero, y por eso me siento solo y triste, pero desde aquí, en algún lugar de Bogotá, después de llorarte y recordar tu abrazo de amigo y compañero, hermano, resisto aún, el odio de quienes no quieren que un presidente latinoamericano haya sido un rebelde armado que dejó sus armas para que pudiera haber paz.

Somos hermanos de lucha, y la lucha es simple. Es la lucha por la Vida

