“Es muy poca la educación ambiental que existe en Colombia”: Francisco Vera

“El formato de las entrevistas nos pareció muy ingenioso, muy chévere y más al ser un libro para niños. Se necesitaba encontrar un lenguaje simplificado, muy sencillo. Al escribir el libro me pareció más divertido entrevistar a personajes directamente afectados, como es el caso de la Tierra, y que los entrevistados le cuenten al lector su función y cómo les afecta el cambio climático. El libro también condensa y refleja varias pasiones mías, como lo es mi pasión por la lectura, porque me encanta comer libros, leer libros, junto a la defensa de la vida y del medio ambiente desde el territorio de la biodiversidad de Colombia”.

En el tema ambiental, ¿qué tanta literatura hay para niños?

“Sí hay ciertos libros de estos temas dirigidos a niños, pero creo que hay que buscar un intermedio. Existen libros muy buenos sobre cambio climático, pero muy complejos, mientras que otros hablan del tema desde un discurso sin fondo, que solo plantean la idea del reciclaje. La idea es aumentar la literatura sobre estos temas en un lenguaje sencillo, pero sin perder la profundidad. No es posible que la amenaza más grande para la humanidad, que no es la tercera guerra mundial, sino que es el cambio climático, esté reducida a pocas palabras, pocos libros”.

¿Cómo vivió todo el proceso de hacer su primer libro?

“Fue todo un proceso de tener las entrevistas, de contar con las ilustraciones que quedaron increíbles, junto a las páginas en las que damos tips para poder ayudarle al planeta, con una serie de acciones. Es muy divertido, porque no es un libro de una sola lectura, sino que es una ayuda para reflexionar y poder ayudar a que se cambien ciertos hábitos. Siempre quise un libro muy cercano y práctico”.

Desde el colegio, ¿cómo siente que está la educación ambiental?

“Es muy poca la educación ambiental que existe en Colombia. Existen docentes que son conscientes y conocen del tema, por lo que comparten toda esa información, pero no está dentro del currículum o una materia dedicada a la educación ambiental. Es un problema de Colombia y buena parte del mundo. Además, sin justicia social no puede haber justicia climática. Hay niños que no pueden acceder a la educación y esto es lo primero que se debe garantizar, porque conozco niños muy cerca de mi pueblo que les toca pasar por trochas y pasar hasta tres horas para llegar a estudiar. Los que tenemos el privilegio de acceder a estudiar, tenemos el deber de visibilizar temas tan importantes como el cambio climático”.

¿Qué acciones se pueden tomar desde el colegio?

“En mi colegio creamos grupos en los cuales leemos sobre el tema y discutimos, no solo del medio ambiente, también sobre feminismo y otros más. Debemos generar pensamiento crítico a través del debate, y de ahí se pueden generar mejores acciones que pueden partir desde lo más sencillo, como hacer una huerta en el colegio, un sistema de separación de residuos, y que en las onces que los niños llevan al colegio no consuman muchas cosas que usen plástico”.