Debido a estos antecedentes y al reciente escándalo protagonizado por Flórez en Cartagena , quien en estado de ebriedad violentó verbalmente a los funcionarios de un hotel y a integrantes de la Policía, Márquez se volvió a plantar en su posición de que el congresista no debió ser parte de la denominada coalición del cambio.

A pocos días de las elecciones legislativas de marzo, Márquez se sumó a las de las hoy representantes a la Cámara por Antioquia, Luz María Múnera y Susana Boreal, quienes pidieron la renuncia inmediata de Flórez a la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico por investigaciones y “hechos de violencia”; algo que finalmente no ocurrió y el candidato terminó convirtiéndose en senador de la República.

“Lo expresé en un momento, que él no debería estar en esa comisión, y lo reitero. Hoy el tiempo me da la razón porque no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político, porque es coherencia y es acción”, dijo la vicepresidenta en una entrevista con la revista Cambio.

Márquez apuntó que en el Pacto Histórico no debería estar “como si nada” ningún hombre o mujer “que genere violencias hacia una población, en este caso un hombre que genera violencia hacia las mujeres y que se expresa en machismo”. Así mismo, aseguró que la coalición debe entrar a revisar el caso de Álex Flórez.