Francia Márquez reconoce que Roy Barreras le ofreció la vicepresidencia “a todo el mundo”

Sobre este último, en entrevista con Revista Semana, Márquez reconoció que no tiene la mejor relación con él y que en muchas ocasiones no está de acuerdo con su manera de actuar.

“Yo no he estado de acuerdo con Roy Barreras en muchas cosas, y no le he ocultado, sé que tiene un derecho a hacer política, es un derecho que tienen todos los ciudadanos, respeto las decisiones que va tomando, creo que si es en el marco del Pacto Histórico las decisiones deberían ser más dialogadas y concertadas y no una imposición, pero respeto su decisión de hacer política en la manera que él considere”, dijo.

Pero la vicepresidenta fue más allá y habló, por primera vez, sobre de uno de los problemas que tuvo para ser elegida como fórmula vicepresidencial del entonces candidato Gustavo Petro.

Entre risas, la vicepresidenta reconoció que Roy Barreras “le ofreció ese cargo a todo el mundo”, aunque detalló que esos hechos ocurrieron antes de que ella sacara más de 700.000 votos en las consultas del Pacto Histórico.