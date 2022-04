La reciente discusión pública entre Marbelle y Francia Márquez por los insultos racistas de la cantante en contra de la candidata a la Vicepresidencia desempolvaron una faceta poco conocida de la activista ambiental: quiso buscar en la música su vocación y llegarle al país como hoy lo hace pero a través de la política.

Parece que los caminos de ambas mujeres se habían cruzado antes de la penosa cruzada racista que Marbelle ha emprendido en su contra. La propia Márquez fue la encargada de revivir una antigua experiencia.

“Querida Marbelle, no entiendo como me odias sin conocerme, como desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad (sic)”, escribió la fórmula de Gustavo Petro en su cuenta de Twitter al responder un mensaje en el que la antigua jurado del Factor X le había dicho que no le generaba confianza “en ningún sentido” y que, por lo tanto, le regresaba el “abrazo ancestral” que Márquez le había enviado para tratar de superar el episodio de los comentario en su contra.

“Déjame decirte que al contrario, yo desde adolecerte te he admirado”, continuó la ambientalista antes de publicar un hilo de publicaciones en la misma red social.