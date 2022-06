A las 8:30 de la noche de este 19 de junio, cuando Francia Márquez apareció en la tarima del Movistar Arena para dar su discurso como vicepresidenta electa de Colombia, un par de mujeres negras y empleadas domésticas la vieron por televisión y no pudieron contener el llanto.

“Estaba ansiosa y me pegué mi llorada. Empecé a llamar a líderes de Riosucio, en Apartadó y Chigorodó. Era una locura de emoción. Era nuestra gente y una de nosotras, una empleada del servicio doméstico, llegaba a ser vicepresidenta. Todavía pienso que lo estoy soñando”, relata Yolanda Perea (YP) , defensora de los derechos humanos y excandidata al Congreso por la lista del Nuevo Liberalismo.

Con ese resultado preliminar Claribed Palacios García (CP), se arrodilló frente al televisor de una habitación del hospital para confiar en Dios un resultado que le favoreciera a ella y a su hermana Francia Márquez: “Le dije a Jesús que no era justo que después de tanta gente que ha caído siguiéramos en lo mismo”.

¿Qué representa Francia Márquez?

CP: Francia Márquez es una motivadora. Es un aliciente para muchas mujeres que en alguna etapa de la vida pensamos que no se puede. A veces tenemos muchos obstáculos y uno siente que está cansada y que no va a llegar. Pero verla a ella con su tenacidad ha demostrado que se puede, que no importa si venimos del río.

Ser del río, tener un acento negro marcado –que a muchos les choca– deja un mensaje y es que merecemos ser escuchadas. Podemos soñar y nos podemos atrever.

YP: Francia es la voz de los sectores excluidos y marginados. Ella viene de esos sectores que, por mucho que hablemos, nunca nos escuchaban. Pero ya sentimos que tenemos una voz propia y la estaremos rodeando para que abra caminos en defensa de nuestros derechos. Ella ratifica que como mujeres negras, campesinas y víctimas del conflicto podemos salir adelante.