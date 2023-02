“La relación con Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”, les contó la testigo a los investigadores.

Y añadió: “Yo creo que John se enteró del amorío que tenía con Santiago y le hizo algo por rabia. Yo pienso que lo que pasó fue eso, que John le revisó el celular y vio eso”.

En cuanto a Luna, en su testimonio señaló que se enteró de lo ocurrido por un artículo de prensa.

“Yo quedé como en shock, no lo podía creer. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y mensajes (...). Me mandan un artículo del periódico donde no decía el nombre de ella, solamente decía que habían hallado un cuerpo en Fontibón”, narró.