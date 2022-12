En la imputación de cargos contra el fiscal del caso Odebrecht , Daniel Ricardo Hernández, la Fiscalía sostuvo que, de manera deliberada, el funcionario se abstuvo de registrar la orden de captura contra los directivos brasileños de la empresa , lo que les permitió no comparecer ante la justicia.

Los directivos eran investigados por pagar sobornos a los funcionarios encargados de adjudicar los contratos, falsificar documentos, dar apariencia legal a documentos irregulares, entre otros.

Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía, Hernández omitió darle trámite a las órdenes de captura que él mismo había solicitado en la audiencia mencionada, al no registrarlas en el registro de antecedentes necesario para realizar el proceso y no darlas a conocer a la policía judicial y otros funcionarios.

“Usted, doctor Hernández, era el encargado, pero no le dio trámite, no las registró y omitió de manera consciente y maliciosa activar el trámite de las órdenes de captura, estas órdenes no le llegaron a ninguno de los funcionarios encargados”, expresó el fiscal encargado de hacer la imputación.

Dos años después de remitidas estas órdenes de captura, el fiscal Hernández dispuso realizar el registro, pero no de las órdenes de captura, sino de unas prórrogas de las mismas