En el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el que no se agacha termina con el dardo en la frente. Es una trama tan enredada que no solo arrastra a quienes participaron directamente, sino también a otros actores que están siendo llamados a rendir cuentas, no por lo que hicieron, sino, al parecer, por lo que no estarían haciendo.