Dentro de los puntos claves de la reunión, el fiscal y el mandatario hablaron sobre la preocupación frente a los tiempo procesales fijados , pues para el ente investigador son demasiado cortos para lograr corroborar los hechos que se incluyan en las actas de las organizaciones criminales, además tampoco tendrán tiempo suficiente para confirmar si existen otros hechos delictivos que se hayan excluido. Además, Barbosa llamó la atención sobre la redacción del artículo 25 y afirmó que es la Fiscalía la que debe verificar otras conductas que no se incluyan en la imputación.

Otra de las objeciones del fiscal fue frente a la inexistencia de topes frente a los bienes que les serán entregados a las personas que hagan parte de esas organizaciones criminales de alto impacto. En ese sentido, “la Fiscalía considera que se deben ajustar a lo establecido en el artículo 133 del Código de extinción de dominio, donde existen topes para una concordancia jurídica”. Y resaltó que los bienes que ya estén en manos de la justicia no pueden hacer parte de las negociaciones.

A todo eso, el fiscal le sumó que la Fiscalía no puede verificar el cumplimiento de las obligaciones porque no es una función que le compete al ente investigador, para Barbosa, lo que sí pueden hacer es constatar en casos concretos si existen otras conductas delictivas, pero “no podemos ser un órgano verificador y no tenemos cabeza en el cumplimiento de obligaciones en los procesos”, señaló.

Dentro de ese paquete de reparos, el fiscal habló sobre una posible violación al principio de cosas juzgadas, es decir que bajo lo planteado en el artículo 46 los jueces van a poder proferir una sentencia colectiva, pero se podrá abrir otra vez para agregar conductas delictivas nuevas, en ese sentido se estaría violando ese principio.