El choque de trenes entre el Ejecutivo y la Fiscalía por la pretensión del Gobierno de Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura de cabecillas de grupos vinculados con el paramilitarismo persiste.

Desde el viernes (13 de enero) el ente acusador negó la solicitud de la Casa de Nariño que buscaba suspender las órdenes de captura que están vigentes contra 16 cabecillas del Clan del Golfo y de Los Pachenca.

Ante la negativa, la Presidencia respondió que volvería a presentar la solicitud, argumentando que el ente acusador habría hecho el análisis con una normativa previa a la Ley de Orden Público para la paz total que se tramitó el Congreso en noviembre de 2022.

En ese contexto, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, respondió que él no es un subalterno del mandatario, sino que –en sus palabras– debe seguir lo que diga la Constitución.

“Yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley y el presidente tiene el derecho de poder solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la facultad de decir que no, cuando no encuentro razones suficientes”, sentenció Barbosa en una entrevista con Caracol Radio.