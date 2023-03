“El gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico”: Fiscal Barbosa

Francisco Barbosa, fiscal general, volvió a mostrar su descontento con las leyes que pretenden aprobarse en el Congreso. El líder del ente acusador señaló que presentará su oposición al proyecto de ley que busca legalizar el cannabis de uso adulto en el país, sus declaraciones ocurrieron justo después de que el legislativo aprobó –en quinto debate– el proyecto de ley en mención.

“En Colombia, a través del Congreso y el gobierno actual, se han presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque esto no representa el pensamiento de los colombianos en este momento”, señaló el fiscal Barbosa durante un evento en República Dominicana.

Horas antes de sus declaraciones, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes habían aprobado en quinto debate –de los ocho que se requieren– el proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto.

En todo caso, esta no es la primera vez que el fiscal general critica las normas que se tramitan en el congreso y que, además, han sido impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

El Plan Nacional de Desarrollo, la ley de sometimiento a las narcobandas y la política de la paz total han sido otros de los articulados que han sido criticados por el fiscal Barbosa.

“Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra con esta ley de sometimiento? Están ensuciando la dignidad de este país. Y, si los debates los quieren dar, los vamos a dar en el Congreso. Este no es un debate de paz y de guerra, es un debate de narcotráfico contra no narcotráfico”, fue otra de las críticas de Barbosa.

Por ahora, el proyecto de acto legislativo sobre la regulación del cannabis, contempla que se autorice la compra, venta y distribución de cannabis y sus derivados para las personas mayores de edad.