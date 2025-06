“Yo no la he pasado muy bien que digamos. Siempre he vivido en Puerto Guzmán (Putumayo) y en dos ocasiones fui desplazada por la violencia: 1998 y 2010. Me tocó ir a vivir a la ciudad. Tristemente, la guerra parece costumbre”, dijo.

Leidis es una de las 180 estudiantes que hacen parte de la Escuela Política Mujeres, una iniciativa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que busca fortalecer el liderazgo y la incidencia política de las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz. Están en seis departamentos. (Ver mapa)

Son valientes. Ser mujer, firmante de paz y apostarle al liderazgo social, en un país donde persisten las disputas armadas, es riesgoso.

De acuerdo con Indepaz, en lo que va del 2025 han sido asesinados 67 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. La Misión de Verificación de la ONU, por su parte, ha documentado 460 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz desde 2016.

Leidis se unió con otras mujeres víctimas de desplazamiento forzado y fundaron Lidemud (Liderazgo Empresarial de la Mujer Desplazada). Un emprendimiento que busca recursos para sus actividades y sostenimiento. (Ver para saber más)

“Tenemos tres productos que han sido un éxito como el shampoo de Achampo, el protector solar y la pomada de coca y marihuana”, señaló Eugenia.

El rol de emprendedora lo alterna con otras actividades como la representación de la mujer en la mesa departamental de víctimas, la defensa del medio ambiente y de los Derechos Humanos.

Hace parte de Mujeres Guardianes del Agua, un grupo de defensoras que combate la deforestación y protege los recursos naturales en un municipio amazónico que es afectado por la minería del oro.

“A finales de 2024 y principios de este año tuve varias amenazas. Decían que se iban a meter con mis hijos. Varias mujeres líderes del municipio han tenido que desplazarse hacia el Ecuador”, afirmó Leidys.