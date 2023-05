¿Cómo identificar a un posible feminicida? Expertos dan detalles

Ayala explicó que “son personas que probablemente tengan un profundo temor al abandono, a la inestabilidad. Tienen reacciones celotípicas con episodios de violencia; además, parece que tenía algunos episodios de agresividad, de ira y probablemente una paranoia al pensar en la pérdida de la relación”.

En ocasiones las mujeres suelen confundir estos comportamientos con el cuidado que tiene la pareja con ella. Se piensa que la situación es por amor “me cuida, me quiere, me llama todos los días, cada cinco minutos, quiere saber cómo estoy, dónde estoy... esos ya son síntomas de una celotipia, de una paranoia”, agregó la especialista.