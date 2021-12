Federico Gutiérrez ya entregó sus firmas para la carrera presidencial

Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, entregó 1’450.000 firmas en la Registraduría Nacional.

El precandidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia afirmó que tenían el objetivo de recolectar 1’200.000. La campaña superó su propia meta en cuatro meses.

La entrega fue este jueves en Bogotá y se realizó a propósito del Día Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas. Motivo por el cual, su discurso se refirió a los problemas del país en ese sentido “No queremos más corruptos ni más violentos. Colombia se merece cosas mucho mejores a las que hemos tenido hasta ahora”, indicó Gutiérrez.

El próximo 13 de marzo, la coalición de centro derecha decidirá su candidato a través de una consulta interna. En esta participarán Alejandro Char, ex alcalde de Barranquilla; Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá; Juan Carlos Echeverry, ex ministro de vivienda: y David Barguil, senador y un candidato por definirse del Partido de la U.