Familia de Laura Juliana Pérez pide que se investigue su misteriosa muerte; creen que sería un feminicidio

Autoridades en Sogamoso, Boyacá, investigan las extrañas condiciones en las que murió Laura Juliana Pérez Pedraza, quien habría perdido la vida luego de que cayera en horas de la madrugada del séptimo del edificio Torres de Alcalápiso, en donde vivía desde hace dos años junto a su pareja, Víctor Vianchá Falck.

Al parecer, según han dado a conocer las autoridades y relató la familia de la mujer, el hecho ocurrió el pasado 2 de junio sobre las dos de la mañana, luego de que la mujer de 30 años terminara en el área a la Clínica de Especialistas de Sogamoso, producto de las serias lesiones que sufrió después de caer del balcón de su casa.

“Un amigo que se encontraba en urgencias de la Clínica de Especialistas en Sogamoso me informa que mi hermana había llegado en un estado gravísimo y yo me acerco de manera inmediata y lo único que me dicen es que mi hermana estaba en reanimación porque al parecer había caído de un séptimo piso”, señaló Diego Pérez Pedraza, hermano de Laura en entrevista con Caracol Radio.

Pedraza también dijo que han pedido que se investiguen las circunstancias de su muerte, ya que algunos vecinos dijeron haber escuchado a Laura discutir con Víctor unos minutos antes de que se conociera que habría caído al vacío, por lo que no cree que la muerte de su hermana haya sido un accidente o ella hubiera tratado de quitarse la vida, sino que se trataría de un presunto feminicidio.

Diego dice sospechar de Víctor Vianchá Falck, la pareja de su hermana, porque no se comunicó con él y el resto de su familia en cuanto ella cayó por el balcón. Se enteró porque un amigo suyo que trabaja en el hospital donde fue ingresada le avisó.

Además, cuando fueron a reconocer el balcón desde donde habría caído, este medía un metro con treinta centímetros de altura y Laura un metro con cincuenta y cinco.

“Cuando pude entrar al apartamento me acerco al balcón desde donde supuestamente cayó mi hermana y tiene una altura de 1:30 metros y mi hermana media 1:55 metros, lo más curioso es que en la escena no hay una banca, no hay una mesa donde uno diga ella se impulsó entonces quedan esos vacíos”, agregó Pérez Pedraza.

Por eso, solicita a las autoridades que investiguen con las circunstancias en las que se dio la caída que le ocasionó la muerte a Laura.

“No tenemos respuesta de la Policía, del CTI, de la Fiscalía, no queremos adelantarnos a hacer ningún tipo de juicio hasta no tener claridad por parte de las autoridades, pero lo que se ve muy claro, demasiado claro, es que hay una posibilidad de que se trate de un feminicidio porque nuestra hermana no presentaba ningún problema económico, psicológico, emocional, nunca había expresado alguna condición especial de dolor o tristeza y esto lo que nos da a entender es que hay algo más”, pidió el hermano de la mujer.