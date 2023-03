“Le correspondía a Petro enseñarle buenas prácticas en política”: familia materna de Nicolás Petro rompe el silencio

“Yo no lo crié”, fueron las palabras que utilizó el presidente Gustavo Petro para desmarcarse de las posibles conductas delictivas de su hijo Nicolás Petro. En su réplica, la familia materna del hijo mayor del presidente le respondió.

“Petro está diciendo la verdad, no crió a su hijo. ¡Pero ojo! Eso no quiere decir que fue mal criado. Todo lo contrario, fue muy bien criado y con mucho esfuerzo por sus abuelos maternos y su mamá. Y no creo que el señor presidente se atreva a decir lo contrario”, comentó Adriana Burgos, prima de Nicolás Petro.

Durante una entrevista con la Revista Cambio, el presidente Petro aseguró que tuvo a Nicolás durante su época como guerrillero del M-19 y que, por temor a represalias, decidió abandonarlo con la conciencia de que “no lo vería en mucho tiempo”.

De momento, la Fiscalía y la Procuraduría buscan establecer si el diputado del Atlántico recibió 1.000 millones de pesos del exnarco Samuel Lopesierra, alias El Hombre Malboro y de Alfonso “El Turco” Hilasca.

Las acusaciones contra Nicolás indican que el dinero iba para la campaña de Gustavo Petro presidente y que, contrario a ese destino, el hijo mayor del presidente lo habría utilizado para invertir en una lujosa casa de 1.600 millones de pesos en Barranquilla.

El presidente Petro aseguró que Nicolás se crió en Córdoba junto a su familia materna y que solo pudo compartir con él cuando ya era un político reconocido. Señaló, además, que ahí habría iniciado el interés de su hijo por el mundo electoral.

“Nicolás fue muy bien criado por personas intachables: su mamá y abuelos maternos. Al unirse a su padre para hacer política le correspondía a Gustavo Petro enseñarle buenas prácticas, guiarle y aconsejarle desde su experiencia. Qué forma tan olímpica de lavarse las manos”, añadió Adriana Burgos en declaraciones recogidas por la Revista Semana.

Contario a las afirmaciones del presidente, Nicolás Petro había asegurado hace tres años que sí tuvo la oportunidad de crecer junto a su papá.

“La primera imagen que yo tengo de mi infancia, de mi niñez, fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Podía tener cuatro, cinco, seis, tengo la imagen de que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, en Córdoba, es un municipio que está a media hora de Montería. Él me tenía agarrado de la mano, yo lo miraba y estaba la plaza llena”, recordó Nicolás.

Al margen de la polémica familiar, será la justicia la encargada de determinar responsabilidades. Abogados consultados por esta redacción señalaron que Nicolás Petro podría responder por los delitos de enriquecimiento ilícito (hasta 22 años de prisión) y cohecho (12 años).

A este proceso se le sumaría su posible participación en la red de abogados corruptos que estarían sobornando presos y narcos para subirlos, de manera engañosa, al bus de la paz total.